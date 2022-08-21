«Зенит» увеличил предложение по 18-летнему хавбеку «Маккаби» до 5 миллионов евро
«Зенит» интересуется молодым хавбеком «Маккаби» Оскаром Глухой, сообщает Sport5. Российский клуб увеличил предложение до 5 миллионов евро. Ранее клуб хотел заплатить 4 миллиона евро.
За первую команду «Маккаби» футболист успел сыграть 13 матчей, отметившись тремя голами. Его контракт оценивается в 500 тысяч евро.
«Зенит» является восьмикратным чемпионом России.
Источник: https://www.sport5.co.il/
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|
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|1
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|14-4
|13
|
2
|Динамо
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|
3
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
4
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|9-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|
8
|Ахмат
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
9
|Химки
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|
10
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|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|
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|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
12
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
13
|Н. Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|
15
|Торпедо
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|
16
|Урал
|6
|0
|1
|5
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|1
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|19.08
|19:00
|
Кр. Советов – Факел
|1 : 1
|20.08
|13:00
|
Урал – Н. Новгород
|0 : 1
|20.08
|15:00
|
Химки – Локомотив
|0 : 3
|20.08
|17:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 0
|20.08
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|21.08
|15:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.08
|17:30
|
Зенит – Торпедо
|- : -
|21.08
|20:00
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|5
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
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Торпедо М
|1
|1
|0
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