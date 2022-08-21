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Сегодня, 13:01

«Зенит» увеличил предложение по 18-летнему хавбеку «Маккаби» до 5 миллионов евро

Виктория Кравченко
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«Зенит» интересуется молодым хавбеком «Маккаби» Оскаром Глухой, сообщает Sport5. Российский клуб увеличил предложение до 5 миллионов евро. Ранее клуб хотел заплатить 4 миллиона евро.

За первую команду «Маккаби» футболист успел сыграть 13 матчей, отметившись тремя голами. Его контракт оценивается в 500 тысяч евро.

«Зенит» является восьмикратным чемпионом России.

Источник: https://www.sport5.co.il/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Футбол
ФК Зенит
ФК Маккаби (Тель-Авив)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
2
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
3
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
4
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
5
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
6
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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Кр. Советов – Факел
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20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
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20.08 15:00
Химки – Локомотив
 0 : 3
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 1 : 0
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
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