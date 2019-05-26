"Зенит" установил новый рекорд РПЛ по посещаемости

"Зенит" снова стал самой посещаемой командой России по итогам сезона-2018/19, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

С июля 2018-го по май 2019-го домашние матчи команды посетили 1 миллион 119 тысяч 896 болельщиков, что стало новым рекордом "Зенита".

Петербуржцы с большим отрывом стали самой посещаемой командой российской премьер-лиги как по абсолютному количеству болельщиков, так и по средней посещаемости домашних матчей – 48 244 зрителя, что стало новым рекордом РПЛ.

По этому показателю "Зенит" опережает все европейские футбольные чемпионаты. Средняя посещаемость в немецкой бундеслиге – 43,148 болельщиков, в английской премьер-лиге – 37,934, в испанской ла лиге – 26243, в итальянской серии а – 23,090, во французской лиге 1 – 22,713.

Отметим, что все мероприятия сезона на "Газпром Арене", включая хоккейные игры и концерт "Ленинграда", собрали аудиторию в 1 миллион 364 тысячи 832 зрителя.

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