"Зенит" установил клубный рекорд в домашних матчах

В матче 30-го тура "Зенит" на домашнем стадионе обыграл "Енисей" (4:1) – это победа стала для подопечных Сергея Семака 13-ой на "Газпром Арене". Таким образом, питерцы установили клубный рекорд по количеству домашних побед в чемпионате России.

Ранее в сезоне-2011/12 "Зенит" одержал 12 побед в 22-х матчах, а в сезоне-2014/15 для повторения этого результата петербуржцы понадобилось 15 матчей. В домашних играх чемпионата сине-бело-голубые поражали ворота соперников 39 раз – лучший результат клуба в истории чемпионатов России, проводимых в два круга.

Домашние матчи "Зенита" в чемпионате России

Сезон Игры В Н П Мячи 2018/19 15 13 1 1 39-13 2014/15 15 12 2 1 36-8 2011/12 22 12 8 2 41-12 2016/17 15 11 3 1 28-9 1996 17 10 4 3 20-11 2001 15 10 4 1 31-14 2007 15 10 4 1 28-14 2009 15 10 4 1 24-10 2010 15 10 4 1 31-8 2012/13 15 10 3 2 26-9 2013/14 15 10 3 2 33-16

Дома команда Семака набрала 40 очков в 15-и матчах, повторив рекорд ЦСКА сезона-2013/14, больше домашних очков набирал только "Спартак" в чемпионском сезоне-2016/17 – 42. (Денис Аль-Юсифи)

Команды с наибольшим количеством очков набранных в домашних матчах

Клуб Сезон Игры В Н П Очки Спартак 2016/17 15 14 0 1 42 ЦСКА 2013/14 15 13 1 1 40 Зенит 2018/19 15 13 1 1 40 ЦСКА 2005 15 12 3 0 39 Локомотив 2002 15 12 3 0 39

Большой онлайн финиша сезона РПЛ