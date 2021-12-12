«Зенит» уходил лидером РПЛ на зимний перерыв во всех четырех сезонах при Семаке
«Зенит» ушел на зимний перерыв в Тинькофф РПЛ на первом месте в турнирной таблице.
После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и опережает ближайшего преследователя «Динамо» на два очка.
Петербуржцы уходят на зимнюю паузу лидером во всех четырех сезонах при главном тренере Сергее Семаке, который возглавил команду в 2018 году.
В сезоне-2018/19 «Зенит» набрал 34 очка после 17 туров, в сезоне-2019/20 — 45 очков после 19 туров, а в сезоне-2020/21 — 41 очко также после 19 туров.
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