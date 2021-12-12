Макаров: «Ничья — хороший результат для «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) отметил, что доволен результатом и судейством. По его словам бело-голубые продолжат бороться за чемпионство.
«Ничья — хороший результат для нас. Сегодня играли два лидера чемпионата, получился отличный матч. Довольны ли мы вторым местом в первой части сезона? Нормальный результат, но мы будем биться за чемпионство. Осталось двенадцать матчей, каждый из которых является финалом для нас. По поводу пенальти вопросов нет. Сегодня было нормальное судейство», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
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