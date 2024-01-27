ЦСКА планирует создать вторую команду

Московский ЦСКА прорабатывает возможность создания фарм-команды для молодых игроков, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сейчас в клубе обсуждаются различные варианты: будет ли эта команда создана с нуля или основана на платформе уже существующего коллектива, кто будет в ней играть, где она будет базироваться и как будет финансироваться. Отмечается, что проект пока далек от запуска.

СКА-2 существовал с 1992 по 2000 год и выступал во втором российском дивизионе на стадионе «Салют» в Москве.