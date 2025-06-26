«Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля в Санкт-Петербурге
«Зенит» проведет матч Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном», сообщает пресс-служба российского клуба.
Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 9 июля.
За «Сьон» играет российский полузащитник Антон Миранчук. Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Локомотива» может принять участие в матче.
Новости