«Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля в Санкт-Петербурге

«Зенит» проведет матч Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном», сообщает пресс-служба российского клуба.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 9 июля.

За «Сьон» играет российский полузащитник Антон Миранчук. Ранее сообщалось, что экс-хавбек «Локомотива» может принять участие в матче.