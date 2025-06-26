Дюков рассказал, могут ли снять «Торпедо» с розыгрыша РПЛ

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, могут ли «Торпедо» снять с участия в сезоне РПЛ.

19 июня стало известно, что совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова задержали. Против функционеров возбуждено уголовое дело, их подозревают в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

«Не хотел бы заниматься спекуляциями. Давайте мы проведем собственное расследование, а после будем обсуждать сценарии», — сказал Дюков.

По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали судье Максиму Перезве более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предполагается, что они пытались таким образом повлиять на результат как минимум трех матчей.

21 июня Мещанский суд Москвы отправил Соболева и Скородумова в СИЗО на два месяца.

«Торпедо» по итогам сезона-2024/25 заняло второе место в Первой лиге и вышло в РПЛ.