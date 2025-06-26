Футбол
26 июня, 17:03

Дюков рассказал, могут ли снять «Торпедо» с розыгрыша РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, могут ли «Торпедо» снять с участия в сезоне РПЛ.

19 июня стало известно, что совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова задержали. Против функционеров возбуждено уголовое дело, их подозревают в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

«Не хотел бы заниматься спекуляциями. Давайте мы проведем собственное расследование, а после будем обсуждать сценарии», — сказал Дюков.

По данным следствия, руководители клуба вместе с соучастниками предлагали судье Максиму Перезве более одного миллиона рублей за обеспечение победы команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Предполагается, что они пытались таким образом повлиять на результат как минимум трех матчей.

21 июня Мещанский суд Москвы отправил Соболева и Скородумова в СИЗО на два месяца.

«Торпедо» по итогам сезона-2024/25 заняло второе место в Первой лиге и вышло в РПЛ.

Леонид Соболев.Скандалы на Украине, угрозы и закрытый клуб. История отправленного в СИЗО совладельца «Торпедо» Соболева

РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Александр Дюков
Валерий Скородумов
Леонид Соболев
  • SuperDennis

    Торпедо понизить классом (пердив) и еще минус 30 очков со старта (как Ювентусу в Италии)! Другого не дано.

    26.06.2025

  • Фирсыч

    Очень конкретно.

    26.06.2025

  • maxbeast

    Не думаю про Газпром и Оренбург, но дело ясное, что дело темное. Действительно, что таких матчей сплошь и рядом. Что за показательная порка и кому это нужно? И как можно три раза предлагать, а потом по окончании сезона вдруг всплывает. То есть все же 2 раза брал, раз третий предложили) А его на повышение в РПЛ. Явная заказуха. Но кто и зачем для меня загадка пока)

    26.06.2025

  • spartsmen

    идиотов примерно наказать, а команда вряд ли была в курсе этих телодвижений.

    26.06.2025

  • Московский

    “А этот Газпром сейчас с вами в одной комнате? Он постоянно вас преследует?» Хоть закусывал бы

    26.06.2025

  • bond1951

    снять и забанить не должны такие уроды играть

    26.06.2025

  • Олег Кажедуб

    Ситуация ясна как свет божий камуто газпромовских крыс захотелось слить торпедо чтобы оренбург протащить дочерния компания якобы проплатили судью так это каждый третий матч происходит в ФНЛ да и премьер бывало к примеру зенит-рубин огромное сомнение

    26.06.2025

    • Дюков: «РФС проводит расследование по ситуации с «Торпедо»

    «Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля в Санкт-Петербурге
