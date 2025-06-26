Футбол
26 июня, 18:20

Источник: «Спартаку» предложили подписать Антона Миранчука

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартаку» предложили вариант с подписанием российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые пока не заинтересованы в трансфере. Сам 29-летний футболист готов рассмотреть предложения о возможном возвращении в Россию.

Миранчук стал игроком швейцарского клуба в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Футболист является воспитанником «Локомотива».

Контракт Миранчука со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Metaratings
  • И стоило менять Россию на Швейцарию?! Будто там супер сильная лига.

    28.06.2025

  • bandradio

    А что, так можно было???)

    27.06.2025

  • zoolord

    На какую позицию?

    27.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Кахигао ноль полный. Только за одного Гарсию его надо пинком под зад, пока он еще пол состава таких же не накупил.

    26.06.2025

  • Глупый

    сначало ямаля и месси возьмем

    26.06.2025

  • AnTaras

    Миранчук, Заболотный, чемпионство. Какое слово лишнее?:grinning:

    26.06.2025

  • Степочкин

    Валера всех принимает, ему надо 40 человек как в сборной. Надо в Динамо проситься))..

    26.06.2025

  • spartsmen

    на фиг. такая же макаронина, как билялетдинов.

    26.06.2025

  • rake

    и почему я не удивлён

    26.06.2025

  • Derbist

    Это же был его "трамплин", как писалось...

    26.06.2025

  • Millwall82

    а как же "Сьон" Миранчука" в соседней новости?)

    26.06.2025

    • «Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля в Санкт-Петербурге

    Тюкавин рассказал, что точно не восстановится раньше сентября
