Источник: «Спартаку» предложили подписать Антона Миранчука

«Спартаку» предложили вариант с подписанием российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, сообщает Metaratings.

По информации источника, красно-белые пока не заинтересованы в трансфере. Сам 29-летний футболист готов рассмотреть предложения о возможном возвращении в Россию.

Миранчук стал игроком швейцарского клуба в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Футболист является воспитанником «Локомотива».

Контракт Миранчука со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.