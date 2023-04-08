Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 3 июня

В субботу, 8 апреля официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал расписание с 24-го по 30-й туры нынешнего сезона.

Все матчи заключительного, 30-го тура чемпионата пройдут в один день — 3 июня. Начало всех игр запланировано на 17.00 по московскому времени.

Расписание 30-го тура РПЛ:

3 июня (суббота)

17:00 «Зенит» — «Факел»

17:00 «Крылья Советов» — «Спартак»

17:00 ЦСКА — «Ростов»

17:00 «Локомотив» — «Торпедо»

17:00 «Ахмат» — «Краснодар»

17:00 «Оренбург» — «Динамо»

17:00 «Пари НН» — «Химки»

17:00 «Урал» — «Сочи»

Полностью расписание матчей РПЛ с 24-го по 30-й тур можно посмотреть по этой ссылке.