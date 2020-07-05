«Зенит» стал чемпионом! Во второй раз подряд и в седьмой в истории
5 июля 2020, 22:27
«Зенит», победив «Краснодар» (4:2) в 26-м туре Тинькофф РПЛ, стал чемпионом России.
Для питерской команды это второе золото подряд, шестое в России и седьмое в истории (1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20).
«Зенит» оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ.
Для главного тренера Сергея Семака это 7 чемпионский титул в карьере.
«Краснодар» — «Зенит»: все голы матча
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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