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«Зенит» стал чемпионом! Во второй раз подряд и в седьмой в истории

5 июля 2020, 22:27
5 июля. Краснодар. «Краснодар» — «Зенит». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
5 июля. Краснодар. «Краснодар» — «Зенит». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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«Зенит», победив «Краснодар» (4:2) в 26-м туре Тинькофф РПЛ, стал чемпионом России.

Для питерской команды это второе золото подряд, шестое в России и седьмое в истории (1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20).

«Зенит» оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ.

Для главного тренера Сергея Семака это 7 чемпионский титул в карьере.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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