«Зенит» оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ
5 июля 2020, 22:35
После победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура премьер-лиги (4:2) «Зенит» досрочно завоевал золото.
Питерский клуб стал самым ранним чемпионом РПЛ в XXI веке. Ни один из клубов за последние 20 лет не гарантировал себе первое место за четыре тура до финиша сезона. За три это делали «Рубин» (2008), «Спартак» (2017) и «Зенит» (2012 и 2019). За четыре ранее удавалось только «Спартаку» — в 1993 году (в 30-м из 34 туров).
«Зенит» стал чемпионом страны во второй раз подряд, в шестой в России и в седьмой в истории.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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