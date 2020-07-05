«Зенит» оформил самое раннее чемпионство в истории РПЛ

После победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура премьер-лиги (4:2) «Зенит» досрочно завоевал золото.

Питерский клуб стал самым ранним чемпионом РПЛ в XXI веке. Ни один из клубов за последние 20 лет не гарантировал себе первое место за четыре тура до финиша сезона. За три это делали «Рубин» (2008), «Спартак» (2017) и «Зенит» (2012 и 2019). За четыре ранее удавалось только «Спартаку» — в 1993 году (в 30-м из 34 туров).

«Зенит» стал чемпионом страны во второй раз подряд, в шестой в России и в седьмой в истории.