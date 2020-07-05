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Семак: 5 чемпионских титулов — у игрока, 2 — у тренера

5 июля 2020, 22:43
Чемпионские титулы Сергея Семака.
Чемпионские титулы Сергея Семака.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пополнил свою коллекцию золотых медалей. Невский клуб досрочно гарантировал чемпионство после победы над «Краснодаром» в гостевом матче 26-го тура РПЛ (4:2).

Семак пять раз становился чемпионом России в качестве игрока — с ЦСКА (2003), «Рубином» (2008, 2009) и «Зенитом» (2010, 2011/12). Он — единственный футболист, кто завоевал главный национальный титул с тремя разными командами.

Теперь 44-летний специалист во второй раз выиграл золото в качестве главного тренера команды из Санкт-Петербурга (2018/19, 2019/2020).

Добавим, что сегодня также стало известно: Семак стал дедушкой.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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