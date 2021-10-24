«Зенит» — «Спартак»: где смотреть онлайн трансляцию матча
В воскресенье, 24 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне питерцы дома победили красно-белых со счетом 3:1, а в Москве была зафиксирована ничья 1:1.
В нынешнем сезоне «Зенит» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 23 очка в 11 встречах, у «Спартака» — 17 очков и седьмая строчка.
Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.
Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.
Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале и сайте «Матч ТВ».
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