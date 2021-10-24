Шамиль Газизов: «Доволен судейством Панина сегодня. Гол «Рубина» отменили по делу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Обе команды выдали хороший матч, мы были лучше в первом тайме, «Рубин» во втором. Ничья — закономерный результат, — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Доволен ли я судейством? Да, доволен. Я считаю, что Панин не допустил ключевых ошибок сегодня. Полностью поддерживаю арбитра, два пенальти отменены верно. Момент с офсайдом у «Рубина» для меня тоже очевиден, гол отменили по делу. Есть четкое определение и трактовка пассивного офсайда, это был именно он».

В первом тайме матча «Уфа» — «Рубин» был отменен гол полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии из-за офсайда у другого футболиста команды Леонида Слуцкого, Андерса Дрейера. Во втором тайме судьи не стали назначать пенальти в ворота «Рубина» после фола вратаря Юрия Дюпина на нападающем Гамиде Агаларове из-за офсайда.

После ничейного результата «Уфа» с 10 очками ушла с последнего места в турнирной таблица чемпионата России. «Рубин» занимает 9-е место с 16 очками в 12 матчах.