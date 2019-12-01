Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил желтую карточку в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Для 26-летнего россиянина это предупреждение стало четвертым в премьер-лиги, он пропустит встречу 19-го тура с «Ростовом».

Ранее Кутепов забил в свои ворота.

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