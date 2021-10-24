«Зенит» — «Спартак»: Дзюба забил в ворота красно-белых с пенальти
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба реализовал пенальти в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» — 6:1.
Дзюба исполнил 11-метровый после того, как защитник красно-белых Максимилиано Кофрие получил вторую желтую карточку за фол на Сердаре Азмуне в своей штрафной и покинул поле.
Благодаря этому голу Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. Мяч в ворота «Спартака» стал для 33-летнего форварда 144-м, он обогнал Олега Веретенникова (143).
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