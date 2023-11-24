«Зенит» сыграет с «Сочи» в чемпионате России 25 ноября

«Зенит» сыграет с «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 15.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Сочи» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе 30 очков. Команда Александра Точилина заработала 10 баллов и является аутсайдером чемпионата.

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