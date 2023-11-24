Барриос — о потенциальном легионерском рекорде: «Не знал о нем. Это мотивирует меня сильнее»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о мотивации выступать в России.
— Ты уже пятикратный чемпион России. Очередное чемпионство все еще мотивация для тебя?
— Разумеется, потому что я всегда хочу больше. Да и не только я. Из сезона в сезон клуб приглашает футболистов, которые так же голодны до побед и титулов. Для всех нас чемпионство — это серьезная мотивация.
— Если ты выиграешь в РПЛ в этом сезоне, то станешь рекордсменом среди легионеров — ни у кого из иностранцев нет шести золотых медалей чемпионата России. Знал ли ты об этом? Тебе придает мотивацию то, что ты можешь стать рекордсменом?
— Нет, я не знал об этом. Спасибо, что сообщили. Конечно же, это еще сильнее мотивирует меня добраться до финиша первым. Хотя признаюсь, что индивидуальные награды и личные рекорды всегда имели и будут иметь для меня второстепенное значение. Футбол — это командный вид спорта, поэтому для меня важнее всего, чтобы клуб добрался до чемпионства.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3