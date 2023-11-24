Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

Барриос: «Не считаю, что уровень чемпионата России упал. Лучшее подтверждение — нынешний сезон»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата России без участия команд в еврокубках.

— Тяжело ли сохранять мотивацию, когда нет еврокубков?

— В самом начале, когда нас только исключили из еврокубков, было непросто. Тяжело было смириться с ощущением, что каждый сезон мы честно завоевываем право участвовать в Лиге чемпионов, но в один момент нас этого лишают. Потом пришло осознание того, что не все зависит от тебя. И как бы ты ни играл, сколько бы ни побеждал, решение тут принимают другие люди. Нужно просто делать все зависящее от себя, доказывать свою состоятельность и право на то, чтобы представлять Россию на международной арене.

— Уровень лиги сильно упал за последние полтора года без еврокубков?

— Я так не считаю. Чемпионат России как был очень конкурентным и серьезным, так им и остался. Лучшее подтверждение — нынешний сезон, в котором нам приходится непросто со всеми соперниками. Да, какие-то игроки уезжают, но на смену им приходит большое количество талантливых футболистов, которые украшают собой чемпионат.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
3
0
Читайте также
Вымогательство или неизбежные траты? Чем грозят выплаты в 5000 евро за нейтральный статус
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци назвал Кордобу и Промеса футболистами высокого уровня

«Зенит» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости