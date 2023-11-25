«Зенит» — «Сочи»: судья Левников занял плохую позицию, его спасла ВАР Опейкина. Пенальти назначен правильно
На 50-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи» арбитр Кирилл Левников с той позиции, которую занимал, не мог увидеть, что сочинец Никита Бурмистров сыграл в мяч отставленной в сторону рукой.
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
К счастью для судьи, его ошибку помогли исправить видеоассистенты Вера Опейкина и Андрей Фисенко. После их вмешательства Левников посмотрел повторы и правильно назначил 11-метровый удар в пользу «Зенита».
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
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|13:00
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Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
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|- : -
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|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
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