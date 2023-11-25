«Зенит» — «Сочи»: судья Левников занял плохую позицию, его спасла ВАР Опейкина. Пенальти назначен правильно

На 50-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи» арбитр Кирилл Левников с той позиции, которую занимал, не мог увидеть, что сочинец Никита Бурмистров сыграл в мяч отставленной в сторону рукой.

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции

К счастью для судьи, его ошибку помогли исправить видеоассистенты Вера Опейкина и Андрей Фисенко. После их вмешательства Левников посмотрел повторы и правильно назначил 11-метровый удар в пользу «Зенита».

Скриншот. Фото Скриншот из трансляции