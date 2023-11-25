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Судейство

Сегодня, 16:47

«Зенит» — «Сочи»: судья Левников занял плохую позицию, его спасла ВАР Опейкина. Пенальти назначен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
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На 50-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи» арбитр Кирилл Левников с той позиции, которую занимал, не мог увидеть, что сочинец Никита Бурмистров сыграл в мяч отставленной в сторону рукой.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

К счастью для судьи, его ошибку помогли исправить видеоассистенты Вера Опейкина и Андрей Фисенко. После их вмешательства Левников посмотрел повторы и правильно назначил 11-метровый удар в пользу «Зенита».

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
ФК Зенит
ФК Сочи
9
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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 11 1 3
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