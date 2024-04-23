«Зенит» и «Рубин» сыграют 24 апреля в матче 21 тура РПЛ

24 апреля «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Рубин» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Газпром Арена» начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Зенит» — «Рубин» пройдет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru в прямом эфире. Начало — в 20.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 21-го тура РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка между «Зенитом» и «Рубином».

«Зенит» главного тренера Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 50 баллами. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова набрал 33 очка и располагается на девятой строчке.

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