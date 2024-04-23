24 апреля «Краснодар» дома примет «Балтику» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Арена Краснодар» начнется в 20.30 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» пройдет видеотрансляция встречи «Краснодар» — «Балтика» в прямом эфире и по подписке для всех зрителей. Начало — в 20.20 мск. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка между «быками» и калининградцами.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 21-го тура РПЛ.

«Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 46 баллами. «Балтика» — 14-я с 23 очками.

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