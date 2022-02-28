«Зенит» — «Рубин»: Сутормин реализовал пенальти

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин реализовал пенальти во втором тайме матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он увеличил преимущество хозяев — 2:0.

Пенальти был назначен за фол Александра Ломовицкого на Клаудиньо. Бразилец издевательски обыграл россиянина, пробросив тому мяч между ног, и вошел в штрафную, где его сбил соперник.