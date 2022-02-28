«Зенит» — «Рубин»: Сутормин реализовал пенальти
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин реализовал пенальти во втором тайме матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он увеличил преимущество хозяев — 2:0.
Пенальти был назначен за фол Александра Ломовицкого на Клаудиньо. Бразилец издевательски обыграл россиянина, пробросив тому мяч между ног, и вошел в штрафную, где его сбил соперник.
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|19
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|
Артем Дзюба
Зенит
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|
|
Матео Кассьерра
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|
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Краснодар
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Зенит
|5
|
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Зенит
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