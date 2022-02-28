«Зенит» — «Рубин»: Лисакович забил первый гол за «Рубин»
Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович стал автором гола в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Он сократил отставание казанцев в счете — 1:2.
Оборона питерцев допустила ошибку, так что белорусский нападающий получил возможность выйти один на один с голкипером. Лисакович использовал свой шанс, послав мяч мимо Даниила Одоевского.
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|
3
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|19
|11
|1
|7
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|34
|
4
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|19
|10
|3
|6
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|33
|
5
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|
6
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|
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|
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|
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|18
|4
|6
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|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
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Ассистенты
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|Г
|
|
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Уфа
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|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
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|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|5
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
|0
|
|
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Спартак
|17
|1
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