«Зенит» — «Рубин»: Лисакович забил первый гол за «Рубин»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович стал автором гола в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Он сократил отставание казанцев в счете — 1:2.

Оборона питерцев допустила ошибку, так что белорусский нападающий получил возможность выйти один на один с голкипером. Лисакович использовал свой шанс, послав мяч мимо Даниила Одоевского.