«Зенит» разгромил «Рубин» и обошел «Спартак» в таблице РПЛ

«Зенит» на своем поле разгромил «Рубин» в матче 22-го тура РПЛ — 4:0.

Хозяева открыли счет на 51-й минуте, отличился Лусиано. Четыре минуты спустя казанцы остались в меньшинстве после удаления Алексея Грицаенко.

На 59-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Густаво Мантуан, который из-за перебора желтых карточек пропустит матч против «Локомотива» в 23-м туре.

На 73-й минуте счет до разгромного довел Матео Кассьерра. Через минуту с передачи колумбийца отличился Андрей Мостовой.

«Зенит» сделал две вынужденные замены по ходу встречи — в первом тайме матч после столкновения не смог продолжить Нино, а в конце первого тайма травму руки получил Максим Глушенков.

«Зенит» (46 очков) обошел «Спартак» (44) и поднялся на второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка.

«Рубин» (32) идет седьмым в турнирной таблице.