«Зенит» — «Рубин»: Глушенков не смог продолжить матч после травмы руки

Нападающий «Зенита» Максима Глушенкова получил травму руки в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина».

В конце тайма футболист повредил левую кисть и покинул пределы поля, где заявил, что не сможет продолжить матч.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».