«Зенит» — «Рубин»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» завершился вничью — 0:0.

На 14-й минуте защитник «Зенита» Нино был заменен после столкновения с капитаном «Рубина» Игорем Вуячичем, бразилец получил рассечение брови, Вуячич остался на поле в специальном шлеме.

Нападающий петербургского клуба Максим Глушенков не смог продолжить матч после травмы руки в конце тайма.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».