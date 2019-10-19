На 81-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (6:1) арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота зенитовцев. Судья решил, что защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович ударил рукой Евгения Чернова и сбил его. Рефери не раздумывал ни секунды и моментально указал на 11-метровую отметку, а затем вынес Ивановичу предупреждение.

81-я минута матча «Зенит» — «Ростов».

На мой взгляд, арбитр ошибся, пенальти выглядит очень «легковесным». Но при этом при большом желании судейские руководители могут поддержать Карасева.

Отмечу, что это решение судьи не мог изменить видеоарбитр (ВАР) Михаил Вилков, даже если он был не согласен с коллегой. Потому что это не очевидная ошибка. А ВАР вправе вмешиваться только в случае явной и очевидной ошибки рефери. (Александр Бобров)

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