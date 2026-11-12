Третьяк — о заявлениях федераций о бойкоте: «ФХР обратилась в совет по этике ИИХФ с требованием наказать инициаторов»

Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в совет по этике Международной федерации хоккея (ИИХФ) с требованием наложить санкции на ряд национальных федераций, призывающих к бойкоту матчей со сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«ФХР направила в совет по этике ИИХФ запрос с требованием разобраться и наказать те федерации, которые занимались организацией такого бойкота», — рассказал Третьяк.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о допуске российских команд на международные соревнования. ИИХФ выразила разочарование этим решением. Хоккейные федерации Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Чехии, Австрии и Латвии сообщили о бойкоте матчей сборных их стран с командой России. В начале ноября, по сообщениям СМИ, Финский хоккейный союз вел переговоры с федерациями других стран о коллективном бойкоте.

Также Третьяк сообщил, что ФХР обратилась в ИИХФ и с требованием обеспечить участие отечественной команды в молодежном чемпионате мира в Канаде или перенести соревнования в другую страну, где россияне смогли бы сыграть.

По данным телеканала TSN, правительство Канады заявило ассоциации хоккея страны и ИИХФ о том, что не будет выдавать визы россиянам для участия в турнире в ответ на включение сборной России в расписание соревнований.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.