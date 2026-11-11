Дунга согласился с шуткой про «Зенит» из Рио-де-Жанейро

Бывший полузащитник сборной Бразилии Дунга в интервью «СЭ» высказался о паспорте РФ для футболистов «Зенита».

— Про «Зенит» частенько шутят, говоря, что это клуб не из Петербурга, а из Рио-де-Жанейро. Слышали такое?

— Ха-ха, я согласен! Много бразильцев играло и играет за эту команду в последние годы. Но я бы хотел сказать и про Санкт-Петербург, что это красивейший город! Что касается бразильцев, уверен, они с огромным уважением относятся к клубу, в котором играют, потому что чувствуют теплое отношение к себе здесь и ценят ту атмосферу, которую для них создают.

— Более того, многие бразильцы, выступающие за «Зенит», в последние годы стали получать российское гражданство. Как вы к этому относитесь?

— Положительно. Если человек хочет стать гражданином России, значит, ему хорошо здесь.

Дунга — бывший капитан сборной Бразилии, чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Америки как игрок и как тренер. Он руководил сборной Бразилии с 2006 по 2012 год.