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Дунга согласился с шуткой про «Зенит» из Рио-де-Жанейро

Дунга согласился с шуткой про «Зенит» из Рио-де-Жанейро

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Дунга в интервью «СЭ» высказался о паспорте РФ для футболистов «Зенита».

— Про «Зенит» частенько шутят, говоря, что это клуб не из Петербурга, а из Рио-де-Жанейро. Слышали такое?

— Ха-ха, я согласен! Много бразильцев играло и играет за эту команду в последние годы. Но я бы хотел сказать и про Санкт-Петербург, что это красивейший город! Что касается бразильцев, уверен, они с огромным уважением относятся к клубу, в котором играют, потому что чувствуют теплое отношение к себе здесь и ценят ту атмосферу, которую для них создают.

— Более того, многие бразильцы, выступающие за «Зенит», в последние годы стали получать российское гражданство. Как вы к этому относитесь?

— Положительно. Если человек хочет стать гражданином России, значит, ему хорошо здесь.

Дунга.«В 2010 году был вариант возглавить ЦСКА». Интервью чемпиона мира-1994 Дунги

Дунга — бывший капитан сборной Бразилии, чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Америки как игрок и как тренер. Он руководил сборной Бразилии с 2006 по 2012 год.

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РПЛ
ФК Зенит
Дунга
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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