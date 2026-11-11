У Мичкова в «Филадельфии» назрел серьезный конфликт. Уйдет ли он из клуба?

Инсайдер Кевин Уикс заявил, что российский нападающий «Флайерз» может сменить команду.

Перепалка Матвея Мичкова с партнером по «Филадельфии» Ником Силером, попавшая в трансляцию матча с «Ванкувером», вызвала переполох. Увы, детали разговора на повышенных тонах, видимо, навсегда останутся на скамейке.

Важно понимать контекст этой истории. Мичкову 21 год, он лидер команды, молодая звезда, вокруг которой франшиза планирует строить светлое будущее. 33-летний Силер ничего не выиграл за взрослую карьеру, выходит в третьей паре обороны и уже совершенно точно не поднимется выше этого уровня. Авторитет ли он для Матвея? Едва ли. Субординация предполагает, что младшие прислушиваются к старшим, но очевидно, что у Мичкова своя правда, которую он пытался жестко отстоять в разговоре.

Сам Силер меньше двух недель назад в безобидном послематчевом интервью прошелся по некоторым хоккеистам, заявив примерно следующее: надо играть на команду, на партнеров, а не на личную статистику, и когда это дойдет до всех, мы станем лучше. Если сопоставить все, что попадает в публичное поле (а попадает, естественно, далеко не все), легко понять, что атмосфера в раздевалке «Флайерз» скверная.

Напряженную обстановку еще больше подогрел инсайдер Кевин Уикс: по его информации, Мичков хочет сменить клуб, чтобы «начать все с чистого листа». Журналист ESPN Эмили Каплан при этом подчеркнула, что в «Филадельфии» ничего не знают о желании нападающего и удивлены этой информацией.

Инсайд Уикса явно основывался не только на перепалке Мичкова с Силером во время матча. Это лишь один из эпизодов, в которых наружу вырвались эмоции, копившиеся в Матвее. Судя по старту регулярки, игровых претензий к россиянину должно быть немного. Он лидирует в команде по голам и набранным очкам, деля с Тревором Зеграсом первое место среди бомбардиров. Во многих матчах именно активность Мичкова приносила команде победы.

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За отдельные эпизоды въедливый главный тренер Рик Токкет мог и даже должен был отчитать молодую звезду, но в целом Матвей выглядит значительно убедительнее, чем в прошлом сезоне. Сейчас он раскрылся как настоящий лидер команды, чего все ждали от парня с момента драфта.

Именно Мичков, Портер Мартон, перешедшие из «Анахайма» Тревор Зеграс и Джейми Драйсдейл, а также травмированный Никита Гребенкин формируют новое лицо «Филадельфии». Прежде всего — в игровом плане. Показательно, что в конфликте Мичкова и Силера, который можно подать как столкновение двух поколений и философий, болельщики занимают сторону россиянина. Уставшие от прямолинейного хоккея Рика Токкета, давно не приносящего результата, и засилья ветеранов в составе, фанаты с воодушевлением смотрят на новых фронтменов «Флайерз». Они даже готовы противопоставить Мичкова Токкету, чья игровая философия и подход к развитию проспектов также успели многих разочаровать.

В «Филадельфии» еще с момента драфта понимали, с каким своенравным хоккеистом планируют связать свое будущее. Однако франшиза давно ждала такого игрока — лидера на годы вперед, способного изменить печальное положение команды.

И главное, Мичков меняется. Сначала он подстроился под требования Джона Тортореллы, потом терпел публичные выпады со стороны Токкета и серьезно поработал над физической подготовкой за минувшее лето. Мичков показал готовность исправить ситуацию. Теперь очередь за руководством «Филадельфии».

Самое простое для клуба сейчас — обменять Мичкова и отказаться от него. Но в таком случае «летчики» рискуют потерять еще одну молодую звезду и остаться с Токкетом, допустившим разлад в раздевалке. Генменеджер Даниэль Бриер долго проявлял терпение, но сейчас, кажется, настало время для более решительных действий. От того, чью сторону займет руководство, зависит облик франшизы в ближайшие годы.