«Они подошли сзади, словно змеи!» Мераб заявил, что его толпой избили бойцы из команды Хабиба

Все произошло в Абу-Даби.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сообщил, что подвергся групповому нападению в Абу-Даби, куда прилетел для участия в турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF). По словам грузинского бойца, на него и его товарища напали представители окружения Умара и Усмана Нурмагомедовых. Двалишвили утверждает, что нападавших было около 20 человек и они продолжали наносить удары, даже когда пострадавшие оказались на полу. Независимого подтверждения этих обвинений пока нет.

Что произошло в отеле

О случившемся Двалишвили рассказал в видео, опубликованном в социальных сетях. По его словам, нападение произошло в холле отеля, где он давал интервью для RAF. Мераб утверждает, что несколько человек подошли к нему и его товарищу со спины, после чего началась драка. Среди предполагаемых участников конфликта он назвал Умара и Усмана Нурмагомедовых, а также их друзей.

Грузинский боец заявил, что вместе с ним пострадал его товарищ по имени Сабах. По утверждению Мераба, нападение было подготовленным, а часть участников заранее ожидала их появления. При этом в своем рассказе он не назвал точного количества нападавших, но несколько раз подчеркнул их численное превосходство.

«Какой же подлый ход, ребята, — сказал Двалишвили на опубликованном видео. — Мы вдвоем приехали сюда, в Абу-Даби, и Усман Нурмагомедов со своими друзьями подошли к нам сзади, словно змеи! Вы че за бойцы вообще, ребята? Какие мужчины способны на такое? Если хотите подраться — делайте это по-мужски. Вы подошли к нам двоим, еще и подготовились к этому. Че за *****? Мы истекали кровью и дрались, но вы просто склизкие парни, это показывает ваш характер! Вы показали, что вы не мужчины, ребята!

Если хотите драться — погнали! Мы бойцы, братан. Я настоящий мужик, но вы напали со спины. Все ваши друзья ждали нас, не знаю, сколько вас было. Вау, просто вау. Я знал, что вы такие... Я просто приехал в Абу-Даби, но Усман, Умар и их друзья пришли со спины, чтобы побить нас. Так много людей... Со мной все хорошо, ребят, я воин! Для меня это ничего не значит. Но это показывает, кто вы на самом деле! Мы дрались как мужчины, а вы — как ****!»

Конфликт начался еще в Грузии

У Двалишвили давно напряженные отношения с Умаром Нурмагомедовым, которого он победил единогласным решением судей на UFC 311 в январе 2025 года. После поединка бойцы неоднократно обменивались претензиями в интервью и социальных сетях. Еще один конфликт произошел в июле 2026 года на турнире RAF в Тбилиси.

Тогда на пресс-конференции Двалишвили спросили, готов ли он провести борцовскую схватку с Умаром. Грузин ответил отказом, сопроводив его оскорблением. После мероприятия к Мерабу подошел российский борец, бронзовый призер чемпионата мира Ахмед Гаджимагомедов, который потребовал объяснить высказывания в адрес Нурмагомедова. Двалишвили ударил его по лицу, после чего началась потасовка. Участников разняла охрана.

Позднее Умар поддержал Гаджимагомедова, заявив, что тот лишь хотел поговорить с грузинским спортсменом. В августовском интервью MMA Fighting Нурмагомедов подчеркнул, что не собирается мириться с бывшим соперником: «Это никогда не закончится. Мы никогда не станем друзьями, и я никогда не приглашу его куда-нибудь попить чай».

Однако перед UFC 333 в октябре Двалишвили неожиданно сообщил об изменении отношений. В одном из выпусков UFC Embedded он предложил Алджамейну Стерлингу потренироваться в зале Хабиба Нурмагомедова в Абу-Даби. Когда Стерлинг напомнил о конфликте с Умаром, Мераб ответил, что теперь между ними все нормально.

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Что будет с выступлением Двалишвили

14 ноября Двалишвили должен выступить на турнире RAF в Абу-Даби, который пройдет на «Этихад Арене». Его соперником назначен бывший претендент на титул UFC Марлон Мораес. В сентябре 2021 года грузин победил бразильца техническим нокаутом во втором раунде, а теперь спортсмены должны встретиться по правилам борьбы. Умар Нурмагомедов также заявлен на турнир — против американца Юрайи Фейбера.

Пока неизвестно, повлияет ли предполагаемое нападение на участие Двалишвили в соревнованиях. На официальном сайте RAF его схватка с Мораесом по-прежнему указана в программе. Сообщений об отмене поединка или медицинских ограничениях для грузинского спортсмена нет.

Если обстоятельства нападения подтвердятся, его участникам могут грозить правовые последствия. Законодательство ОАЭ предусматривает за нанесение побоев уголовную ответственность, включая штрафы и лишение свободы. При этом сведений о заявлениях в полицию, задержаниях или возбужденном деле пока нет. Также не опубликованы независимые свидетельства, которые позволили бы установить всех участников драки и подтвердить названное Двалишвили количество нападавших.