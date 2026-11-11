Дунга: «Для бразильцев большая гордость, что Россия подчеркнула свою привязанность к Вагнеру прощальным матчем»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Дунга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тусовках футболистов.

— Мы знаем о Вагнере как о человеке, который любит потусить. Вы с этим сталкивались во время работы в сборной?

— Знаете, самое важное — понимать, позволяют ли гулянки футболиста давать ему результат на поле. Если игрок плохо играет и не тусит, о чем это говорит? В Бразилии есть выражение: «Я не хочу выдать за него свою дочь, я хочу, чтобы он хорошо играл».

— Алексей Березуцкий рассказывал, что Вагнер как-то вышел на поле нетрезвым и сделал дубль.

— Я с таким не встречался. Он всегда очень профессионально относился к делу. Не знаю, чем он занимался за день до тренировки или игры, но, когда он выходил на поле, максимально отдавался делу и был серьезен.

— Недавно он провел свой прощальный матч в Москве. Видели ли его вы?

— Да, мы следили за этой игрой. Для нас, бразильцев, большая гордость, что Россия так подчеркнула свою привязанность к Вагнеру.

Дунга — бывший капитан сборной Бразилии, чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Америки как игрок и как тренер. Он руководил сборной Бразилии с 2006 по 2012 год.