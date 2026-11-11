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Дунга: «Для бразильцев большая гордость, что Россия подчеркнула свою привязанность к Вагнеру прощальным матчем»

Дунга: «Для бразильцев большая гордость, что Россия подчеркнула свою привязанность к Вагнеру прощальным матчем»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Бразилии Дунга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тусовках футболистов.

— Мы знаем о Вагнере как о человеке, который любит потусить. Вы с этим сталкивались во время работы в сборной?

— Знаете, самое важное — понимать, позволяют ли гулянки футболиста давать ему результат на поле. Если игрок плохо играет и не тусит, о чем это говорит? В Бразилии есть выражение: «Я не хочу выдать за него свою дочь, я хочу, чтобы он хорошо играл».

— Алексей Березуцкий рассказывал, что Вагнер как-то вышел на поле нетрезвым и сделал дубль.

— Я с таким не встречался. Он всегда очень профессионально относился к делу. Не знаю, чем он занимался за день до тренировки или игры, но, когда он выходил на поле, максимально отдавался делу и был серьезен.

— Недавно он провел свой прощальный матч в Москве. Видели ли его вы?

— Да, мы следили за этой игрой. Для нас, бразильцев, большая гордость, что Россия так подчеркнула свою привязанность к Вагнеру.

Дунга.«В 2010 году был вариант возглавить ЦСКА». Интервью чемпиона мира-1994 Дунги

Дунга — бывший капитан сборной Бразилии, чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Америки как игрок и как тренер. Он руководил сборной Бразилии с 2006 по 2012 год.

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Вагнер Лав
Сборная Бразилии по футболу
Дунга
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Александр Соболев

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П
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