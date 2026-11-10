Источник: Ротенберг в среду начнет переговоры с Галактионовым по неустойке в связи с уходом из «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг в среду должен начать переговоры с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым по неустойке в связи с расторжением контракта, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Локомотив» выйдет из отпуска 11 ноября. Первую тренировку должен провести помощник Галактионова Олег Левин. Ожидается, что новый тренер не будет назначен до матча «Локомотива» с «Родиной» в 15-м туре РПЛ. Игра состоится 22 ноября.
Ранее «СЭ» сообщал, что между сторонами возник спор — тренер считает, что ему положена неустойка (около 60 миллионов рублей) за досрочное расторжение контракта, а Ротенберг — напротив, что Галактионов должен выплатить эту сумму клубу, поскольку именно он выступил с инициативой расставания.
Ранее на пресс-конференции после поражения от «Рубина» на своем поле (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил о досрочном прекращении контракта Галактионова, а тренер в раздевалке попрощался с командой. С того момента пресс-служба «Локомотива» официально так и не объявила об отставке 42-летнего специалиста.
После 14 матчей «Локомотив» с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3