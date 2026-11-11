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Гендиректор «Рубина» Айбатов допустил назначение Кузьмина главным тренером

Дмитрий Сомов

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов допустил, что Олег Кузьмин может стать постоянным главным тренером казанской команды. Руководитель казанского клуба обсудил перспективы специалиста в интервью «Матч ТВ».

«Он провел на посту исполняющего обязанности два матча — молодец, здорово. И Олег, и весь тренерский штаб отработали этот отрезок классно. Но время покажет. Согласитесь, это вопрос очень серьезный. И одним?двумя матчами история не заканчивается. Я был бы очень рад, если бы он воспользовался своим шансом. Потому что я с ним работал в свое время еще как с футболистом. Он «рубиновый» в своей душе», — сказал Айбатов.

Кузьмин возглавил «Рубин» в статусе исполняющего обязанности после отставки Франка Артиги. Под его руководством казанцы одержали две победы подряд в РПЛ. В последнем матче 14-го тура команда обыграла на выезде «Локомотив» со счетом 1:0.

В 14 турах «Рубин» набрал 18 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата России. Следующий матч казанская команда проведет 21 ноября дома против «Зенита».

Источник: Матч ТВ
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Олег Кузьмин
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
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Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

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Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
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Александр Максименко

Спартак

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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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