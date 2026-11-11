Гендиректор «Рубина» Айбатов допустил назначение Кузьмина главным тренером

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов допустил, что Олег Кузьмин может стать постоянным главным тренером казанской команды. Руководитель казанского клуба обсудил перспективы специалиста в интервью «Матч ТВ».

«Он провел на посту исполняющего обязанности два матча — молодец, здорово. И Олег, и весь тренерский штаб отработали этот отрезок классно. Но время покажет. Согласитесь, это вопрос очень серьезный. И одним?двумя матчами история не заканчивается. Я был бы очень рад, если бы он воспользовался своим шансом. Потому что я с ним работал в свое время еще как с футболистом. Он «рубиновый» в своей душе», — сказал Айбатов.

Кузьмин возглавил «Рубин» в статусе исполняющего обязанности после отставки Франка Артиги. Под его руководством казанцы одержали две победы подряд в РПЛ. В последнем матче 14-го тура команда обыграла на выезде «Локомотив» со счетом 1:0.

В 14 турах «Рубин» набрал 18 очков и занимает восьмое место в таблице чемпионата России. Следующий матч казанская команда проведет 21 ноября дома против «Зенита».