«Зенит» обыграл «Сьон» в матче с семью голами

«Зенит» победил «Сьон» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии — 5:2. Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Голы сине-бело-голубых забили Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Вадим Шилов, Александр Ерохин и Сергей Волков. У швейцарского клуба отличились Ильяс Шуареф и Антон Миранчук, который впервые вышел на поле в качестве капитана «Сьона».

«Зенит» 13 июля также сыграет против сербской «Войводины». Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Сьон» (Швейцария) — 5:2 (2:1)

Голы: Глушенков, 10 (1:0). Кассьерра, 16 (2:0). Шуареф, 41 (2:1). Шилов, 61 (3:1). Ерохин, 64 (4:1). Миранчук, 66 (4:2). Волков, 76 (5:2).

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос (Адамов, 46), Эракович (Горшков, 46), Нино (Волков, 46), Вега (Дркушич, 46), Глушенков (Ерохин, 46), Барриос (Ахметов, 46), Кассьерра (Мостовой, 46. Лобов, 75), Луис Энрике (Михайлов, 46), Педро (Шилов, 46), Мантуан (Гонду, 46).

9 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».