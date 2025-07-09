«Сьон» хочет провести ответный матч против «Зенита» в Швейцарии

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал «СЭ» поражение швейцарского клуба от «Зенита» (2:5) в товарищеском матче.

«Я не удовлетворен игрой нашей команды. Мне показалось, что оборонительная дисциплина была совсем не на высоте. Что касается «Зенита», то мне всегда нравился этот клуб. Реванш? Мы собираемся пригласить «Зенит» в Швейцарию. Когда планируется матч? В конце года», — сказал Константин «СЭ».

«Зенит» 13 июля также сыграет против сербской «Войводины». Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.