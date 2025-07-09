Гол Боселли принес «Пари НН» победу над «Сочи» в товарищеском матче

«Пари НН» победил «Сочи» в товарищеском матче — 1:0. Игра прошла в Нижнем Новгороде.

Единственный гол на 32-й минуте забил форвард хозяев Хуан Боселли.

В сезоне-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а «Сочи» — пятое в первой лиге, но получил право сыграть в стыковых матчах, так как ставший третьим «Черноморец» не прошел процедуру лицензирования. В переходных матчах сочинцы победили «Пари НН» по сумме двух встреч (1:2, 3:1) и вышли в РПЛ. Нижегородцы заняли место «Химок» в следующем сезоне чемпионата России. Это решение было принято после того, как подмосковный клуб не получил лицензию для участия в турнире.

В первом туре РПЛ-2025/26 «Пари НН» встретится с «Краснодаром», а «Сочи» — с «Локомотивом».

Товарищеский матч

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 1:0 (1:0)

Гол: Боселли, 32.

«Пари НН»: Медведев (Лукьянов, 46), Александров (Каккоев, 60), Шнапцев (Чистяков, 60), Кастильо (Крашевский, 60), Карич (Калинский, 60), Грулев (Ивлев, 60), Карапузов (Бреславцев, 60), Ермаков (Заботкин, 60), Майга (Лапинский, 60), Веснер Тичич (Весино, 60), Боселли.

«Сочи»: Рудаков (Заболотный, 46), Заика (Магаль, 60), Осипов (Ежов, 60), Алвес (Литвинов, 46), Кайнов (Абердин, 46), Чирков (Игрок на просмотре , 60), Зиньковский (Игнатов, 60), Макарчук (Агбалака, 46), Крамарич (Федоров, 60), Барт (Васильев, 46), Гуарирапа (Игрок на просмотре, 60).

9 июля. Нижний Новгород. Стадион «Совкомбанк Арена».