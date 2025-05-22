«Зенит» сохраняет интерес к Жедсону Фернандешу и может вернуться к переговорам летом

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш по-прежнему входит в сферу интересов «Зенита». Петербургский клуб рассматривает возможность возвращения к кандидатуре португальца в летнее трансферное окно.

Напомним, в зимнее межсезонье Жедсоном интересовались сразу два российских клуба — «Зенит» и «Спартак».

Фернандеш выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 46 матчей, забил 11 мячей и отдал 1 голевую передачу. Ранее хавбек защищал цвета «Бенфики», «Галатасарая», «Ризеспора» и «Тоттенхэма». На счету футболиста — два матча за национальную сборную Португалии.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего Фернандеша составляет 18 миллионов евро.