«Зенит» рассказал о высокой сознательности своих футболистов в вопросе вакцинации
13:55
Пресс-служба «Зенита» сообщила, что футболисты и сотрудники показывают высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
«С момента запуска вакцины у всех спортсменов и сотрудников клуба была и остается возможность бесплатно пройти вакцинацию. Мера носит рекомендательный характер, но при этом мы отмечаем высокий уровень сознательности команды и сотрудников ФК «Зенит», — говорится в сообщении.
Первый тур Тинькофф РПЛ стартует 23 июня. 17 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Суперкубке России.
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