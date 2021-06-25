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«Зенит» рассказал о высокой сознательности своих футболистов в вопросе вакцинации

13:55
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Пресс-служба «Зенита» сообщила, что футболисты и сотрудники показывают высокий уровень сознательности в вопросе вакцинации от коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

«С момента запуска вакцины у всех спортсменов и сотрудников клуба была и остается возможность бесплатно пройти вакцинацию. Мера носит рекомендательный характер, но при этом мы отмечаем высокий уровень сознательности команды и сотрудников ФК «Зенит», — говорится в сообщении.

Первый тур Тинькофф РПЛ стартует 23 июня. 17 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Суперкубке России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11752491

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Виктория Кравченко все материалы автора
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