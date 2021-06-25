Президент «Урала» Иванов: «Как я сейчас скажу иностранцам, что они обязаны сделать вакцину?»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о ситуации с вакцинированием футболистов.

«Я сейчас не понимаю, как это будет работать. У нас есть руководители РФС, есть лига, ждем инструкций от них. Как я сейчас приду и скажу иностранцам, что они обязаны вакцинироваться? Пригрожу увольнениями? Они тогда скажут: «Хорошо, я могу уехать, но мне тогда заплатите деньги». И мы будем вынуждены платить. Так что пока ситуация непонятная. Я сам понимаю, что нужно вакцинироваться, уговариваю футболистов и сотрудников, но какая вакцина будет одобрена? Можно ли с иностранной? Нужна конкретика», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее, 24 июня, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о допуске туристов только при наличии сертификата о вакцинации.

В прошлом сезоне «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 34 очками.