«Зенит» интересуется защитником «Генка» Лукуми
«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Генка» Джону Лукуми, сообщает Het Laatste Nieuws.
По информации источника, помимо петербургского клуба 24-летним колумбийцем также интересуются «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».
Отмечается, что все четыре клуба сообщили «Генку», что им необходимо кого-то продать, прежде чем они смогут сделать предложение о трансфере защитника.
В прошедшем сезоне Лукуми забил один мяч в 37 матчах за «Генк» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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|Зенит
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|1
|1
|0
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|4
|
4
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|1
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|3
|
5
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|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|1
|0
|0
|1
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|0
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16
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
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|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
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|Г
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Владимир Сычевой
Оренбург
|3
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
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|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
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|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
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Краснодар
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|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
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|0
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