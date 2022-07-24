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Сегодня, 12:49

«Зенит» интересуется защитником «Генка» Лукуми

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Генка» Джону Лукуми, сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, помимо петербургского клуба 24-летним колумбийцем также интересуются «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».

Отмечается, что все четыре клуба сообщили «Генку», что им необходимо кого-то продать, прежде чем они смогут сделать предложение о трансфере защитника.

В прошедшем сезоне Лукуми забил один мяч в 37 матчах за «Генк» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://myprivacy.dpgmedia.be/consent?siteKey=Uqxf9TXhjmaG4pbQ&callbackUrl=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2Fprivacy-gate%2Faccept-tcf2%3FredirectUri%3D%252Fbelgisch-voetbal%252Fracing-genk-kan-rekenen-op-twee-topspitsen-dessers-en-onuachu-zijn-ondanks-toppresta

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

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ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

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Обе забьют - да

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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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