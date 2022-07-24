«Зенит» интересуется защитником «Генка» Лукуми

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Генка» Джону Лукуми, сообщает Het Laatste Nieuws.

По информации источника, помимо петербургского клуба 24-летним колумбийцем также интересуются «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».

Отмечается, что все четыре клуба сообщили «Генку», что им необходимо кого-то продать, прежде чем они смогут сделать предложение о трансфере защитника.

В прошедшем сезоне Лукуми забил один мяч в 37 матчах за «Генк» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.