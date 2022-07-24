Шишкин: «Спартак» всегда борется за высокие места»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Тяжело говорить, будут ли красно-белые бороться за первое место в РПЛ, сейчас только начало сезона и все впереди. «Спартак» всегда борется за высокие места. Будем следить дальше за играми», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

«Спартак» набрал 4 очка и поравнялся с «Зенитом» в турнирной таблице, оба клуба сейчас на втором месте. В 3-м туре красно-белые встретятся с «Оренбургом» на стадионе «Открытие Банк Арена».