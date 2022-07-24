Президент «Урала» не знает, почему команда проиграла два матча подряд на старте сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результаты команды после двух туров РПЛ.

«У нас не первый год такой старт сезона. Не знаю, почему так, тренеры должны в этом разобраться. Пока почему-то так происходит не первый год. Весь прошлый год мы играли не очень вразумительно, и были отрезки, когда мы недобирали очки», — цитирует Иванова ТАСС.

В первом туре «Урал» проиграл ЦСКА со счетом 2:0, во втором — потерпел разгромное поражение от «Оренбурга» (3:0).

29 июля состоится матч 3-го тура РПЛ «Урал» — «Краснодар». Начало — в 18.00 мск.