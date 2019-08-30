«Зенит» проведет товарищеский матч с «Сочи»
20:46
Во время перерыва на игры национальных сборных «Зенит» проведет товарищеский матч с «Сочи», cообщается на официальном сайте петербуржского клуба.
Встреча состоится 8 сентября в 14:00 на трехтысячном стадионе «Смена». Отмечается, что бесплатные пригласительные также можно будет получить в день игры в кассах арены.
«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Сочи» на стадионе «Смена».— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 30, 2019
Подробности: https://t.co/yXkFf4f342#ЗенитСочи pic.twitter.com/VpL64sdu80
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