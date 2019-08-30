Во время перерыва на игры национальных сборных «Зенит» проведет товарищеский матч с «Сочи», cообщается на официальном сайте петербуржского клуба.

Встреча состоится 8 сентября в 14:00 на трехтысячном стадионе «Смена». Отмечается, что бесплатные пригласительные также можно будет получить в день игры в кассах арены.