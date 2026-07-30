«Зенит» проведет открытую тренировку в центре Петербурга

В 2026 году ставший традиционным летний фестиваль сине-бело-голубых пройдет 12 августа в непосредственной близости от Невского проспекта — на площади между Екатерининским садом и Александринским театром.

Начиная с 12.00 гостей будут ждать развлекательные активности и викторины с призами от клуба, выступления диджеев и музыкантов, а также тренировка «Зенита» — 2.

Центральным событием фестиваля, организованного при поддержке WINLINE, станет открытая тренировка основного состава «Зенита» на футбольном поле у стен Александринского театра. Зрители получат возможность увидеть подготовку команды к домашней встрече 4-го тура РПЛ с «Динамо», которая состоится 16 августа, а сразу после занятия — получить автографы игроков и тренерского штаба.

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831

6+

2Vfnxwec53y