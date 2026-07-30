Кудряшов верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов поделился с «СЭ» мнением о том, какая команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2026/27.

«После первого тура, конечно, говорить о чемпионстве — мощно! Будем болеть за «Спартак». Надеюсь, он вернется», — сказал Кудряшов «СЭ».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл новичка лиги «Родину» (3:0). В воскресенье, 2 августа, красно-белые во 2-м туре сыграют с «Ахматом» на выезде.

Давид Петросян