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6 мая, 19:59

Круговой заявил, что его удивил уход Челестини из ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал уход Фабио Челестини с поста главного тренера команды. ЦСКА объявил об отставке Челестини 4 мая.

«Было неожиданно, неприятно для команды, потому что многое вместе прошли. Думал, что доработаем сезон вместе. Это эмоциональный всплеск для команды перед дерби, набрали эмоций», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

Также защитник поделился впечатлениями от работы с исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрием Игдисамовым.

«Все отлично, желаю ему только удачи. Первая игра — и сразу дерби. Это очень важный матч и для нас, и для него. Надеюсь, все получится. Матч против «Спартака» долго все ждали: и футболисты, и болельщики. Обе команды заряжены на 100 процентов», — сказал Круговой.

6 мая «Спартака» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.00 по местному времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: Матч ТВ
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Данил Круговой
Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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