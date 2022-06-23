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«Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2021/22

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2021/22, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По итогам прошедшего сезона петербургский клуб выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак был признан лучшим тренером России по итогам сезона.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/2564
Футбол
РПЛ
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
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 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
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 - : -
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