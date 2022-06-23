«Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2021/22
«Зенит» признан лучшей командой России по итогам сезона-2021/22, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
По итогам прошедшего сезона петербургский клуб выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак был признан лучшим тренером России по итогам сезона.
Источник: https://t.me/rfsruofficial/2564
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15
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Ахмат – Спартак
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